По словам премьер-министра, госбюджет соответствует реалиям полномасштабной войны и ключевым потребностям государства на следующий год.

Кабинет Министров одобрил доработанный ко второму чтению проект Государственного бюджета на 2027 год, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Он отметил, что были учтены выводы Верховной Рады и рекомендации Международного валютного фонда.

"Это бюджет, который соответствует реалиям полномасштабной войны и ключевым потребностям государства на следующий год", – подчеркнул премьер Украины.

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В частности, Корецкий рассказал, что дополнительно предусмотрено +20,4 млрд гривен на денежное обеспечение военнослужащих.

"В следующем году только в бюджете Украины на безопасность и оборону направлено почти 5 трлн грн. Это рекордная сумма за все время войны – 43% ВВП нашей страны", – подчеркнул он.

Кроме того, заложены средства на создание фонда страхования бизнеса от военных рисков.

"Украина вносит свой вклад в размере 31 млрд гривен, или 600 млн евро. Рассчитываем, что, исходя из результатов проведенных переговоров, все наши партнеры внесут дополнительные взносы, и мы достигнем суммы в 3 млрд евро", – отметил Корецкий.

В то же время премьер-министр Украины отметил, что дефицит госбюджета составляет 70 млрд евро:

"В случае поступления средств по всем уже подтвержденным финансовым программам, таким как USL, Ukraine Facility, прямая помощь МВФ и других партнеров, а также предварительно подтвержденная военная помощь на саммите НАТО в Анкаре, у нас остается 70 млрд евро непокрытых потребностей".

Детали проекта Госбюджета-2027

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Корецкого, реализация базового сценария пенсионной реформы в Украине потребует около 170 миллиардов гривен дополнительных расходов ежегодно. Премьер-министр признал, что на данный момент для государственного бюджета это непосильная сумма. Поэтому, пояснил он, правительство ищет компромиссный вариант постепенного повышения пенсий. Корецкий подчеркнул, что правительство намерено найти решение, которое позволит постепенно продвигаться к пенсионной реформе, учитывая ограниченные финансовые возможности государства.

Также мы писали, что Корецкий сообщил, что правительство рассматривает возможность повышения минимального денежного обеспечения военнослужащих. Однако для этого необходимо найти дополнительные десятки миллиардов гривен ежемесячно. Премьер объяснил, что нынешнее минимальное денежное обеспечение не отражает фактических средних выплат военнослужащим, поскольку они получают дополнительные надбавки и выплаты. В частности, военные, находящиеся на линии боевого столкновения, получают другие суммы, чем те, кто выполняет организационные или административные задачи в тылу.

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