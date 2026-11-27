Ранее британские курсанты обучались обустраивать преимущественно прямолинейные позиции.

Британская армия меняет программу подготовки будущих офицеров к окопной войне с учетом опыта Украины. В частности, в Королевской военной академии Сандхерст пересмотрели традиционные подходы к обустройству оборонительных позиций.

Как пишет Business Insider, ранее британские курсанты учились обустраивать преимущественно прямолинейные позиции. Однако опыт боевых действий в Украине показал, что такие подходы не соответствуют современным условиям войны, в частности из-за широкого применения беспилотников. И вместо того, чтобы копать в открытых полях, курсанты ищут укрытие от дронов, которые делают открытые позиции все более опасными.

"Раньше они были просто прямыми. Если вы бросали гранату, все осколки летели в одном направлении, и каждый, кто находился в траншее, вероятно, получал бы немного осколков", – заявил бригадир Ник Уайт-Бойкотт, командир Королевской военной академии Сандгерст.

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Теперь обучение предусматривает использование более сложных конфигураций позиций. В Сандгерсте это означает создание траншей L-образной формы.

"В случае с L-образными траншеями, если кто-то бросит гранату, вы можете укрыться с другой стороны и не получите ни одного осколка. Или если кто-то зайдет внутрь и начнет стрелять, вы можете укрыться за ним", – пояснил Ник Уайт-Бойкотт.

Капитан Уилл Крин, командир британского взвода, рассказал, что раньше окопы во время учений представляли собой "по сути глубокую яму". Теперь они сосредоточиваются на новой форме, потому что именно это они видят в Украине.

Также курсанты используют сетки маскировки и дополнительной защиты от угроз с воздуха. Учения также требуют от офицеров быстрее окопаться и перемещаться между оборонительными позициями. Например, вместо того чтобы тратить значительную часть учений на окопание и защиту одной позиции, курсанты теперь могут отрабатывать быстрое окопание, защиту и отход, чтобы повторить всё это заново. Цель заключается в том, чтобы замедлить продвижение противника и выиграть время для контратаки других сил.

Важную роль во внедрении изменений играет украинский военный с боевым опытом, который присоединился к учениям в Сандгерсте. Он делится с британскими курсантами практическими наблюдениями о современном поле боя.

В Сандгерсте подчеркивают, что цель обновленной подготовки – сформировать офицеров, способных самостоятельно оценивать обстановку и приспосабливаться к различным условиям будущих операций.

Опыт Украины в войне

Как сообщал УНИАН, британская армия меняет тактику использования системы, позволяющей выявлять позиции вражеской артиллерии по звуку выстрелов. Толчком к этому послужил опыт использования системы в Украине, где она проработала более 30 тысяч часов.

На полигоне Оттерберн артиллеристы отрабатывают новые тактики, методы и процедуры. Они тренируются обнаруживать орудия, из которых ведет огонь другое подразделение, расположенное на противоположной стороне учебного района. Главная цель – с максимальной точностью определить местоположение орудий.

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