Бронирование можно будет оформить в течение суток.

На государственном портале "Дия" заработали временные условия для экономически важных предприятий, которые позволяют резервировать работников в случае потери критичности, сообщает официальный канал сервиса.

Критически важные для экономики предприятия смогут воспользоваться временными условиями резервирования работников, что поможет сохранить непрерывность рабочих процессов.

"Воспользоваться услугой могут предприятия и их обособленные подразделения, у которых срок действия статуса критичности истек, начиная с 27 октября 2026 года. Они смогут подать заявление о резервировании без ожидания 72 часов на формирование списка работников. Сроки рассмотрения таких заявлений составят до 24 часов", – говорится в сообщении.

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Адвокат АО "Актум" Игорь Мунтяну в комментарии УНИАН объясняет, что данное решение является временным и будет действовать до 20 декабря.

"Это переходное решение, принятое после октябрьского пересмотра критериев критичности. У части предприятий статус уже истек, а новый они еще не получили. Из-за этого разрыва работники могли остаться без отсрочки и стать уязвимыми для мобилизации именно тогда, когда работодатель переоформляет документы. Теперь такие решения о критичности действуют до 20 декабря 2026 года включительно, а забронировать работников в "Дие" можно без 72-часового ожидания, с рассмотрением заявления в течение 24 часов. Но это временный "мост": бронь не продлевается автоматически, поэтому до 20 декабря бизнесу стоит успеть получить статус по новым правилам", – отмечает юрист.

Бронирование в Украине – главные новости

26 октября правительство обновило правила резервирования военнообязанных работников. Для части предприятий оборонной и энергетической отраслей установили ограничение на резервирование в размере не более 95% военнообязанных сотрудников. Также было объявлено о создании Координационного центра по вопросам призыва.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что регулярное обновление правил призыва от мобилизации необходимо в условиях войны, поскольку ситуация на фронте и потребности мобилизации постоянно меняются.

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