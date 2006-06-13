В Киеве на строительстве погибли два монтажника

Сегодня в 10.50 на строительстве многоэтажного жилого дома по ул. Княжий затон, 1 в Киеве погибли двое строителей.

Как сообщили УНИАН в информационном центре Госпромгорнадзора, металлическая инвентарная площадка на уровне 26 этажа, установленная над шахтой лестничной клетки, с которой велся монтаж железобетонной опалубки, оборвалась и стала падать. В это время там находилось трое монтажников, которые занимались устройством вертикальной опалубки для монолитного каркаса.

В результате падения двое монтажников получили смертельные травмы, а третий сломал палец ноги. Все они - работники частного предприятия „Ремпромбуд-99” (г. Черкассы) и работали на разных стройплощадках столицы более 2 лет.

Комиссия территориального управления Госпромгорнадзора по Киевской области и г. Киеву проводит специальное расследование группового несчастного случая.

Вероятными причинами несчастного случая были нарушение технологии строительства и конструктивные недостатки оборудования.

Госпромгорнадзор планирует провести проверки стройплощадок на предмет соблюдения технологии строительства с применением аналогичных монтажных площадок.