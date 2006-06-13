«Гайдамаки» отправятся на Чемпионат мира по футболу

12-00 - Пресс-конференция группы «Гайдамаки» посвящена старту Европейского турне. В ходе тура группа «Гайдамаки» будет представлять Украину на крупнейших фестивальных площадках Германии в рамках культурных мероприятий Чемпионата мира по футболу. Музыканты планируют активно поддерживать сборную Украины (спорт-бар «Планета-Спорт», ул. Б.Хмельницкого 3). Нужна аккредитация. Телефоны: 492-81-43, 8-050-861-63-29.

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