Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы, днем местами, кроме западных областей, сильные дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-восточный, на юге и востоке - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 5-10°; днем 16-21°, на востоке до 24°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

15-16 июня - облачно с прояснениями. Дожди, местами грозы, ночью 15 июня в северных областях местами сильные дожди, в западных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 9-14°, на востоке к 17°, в западных областях 7-12°; днем 15 июня 16-21°, 16 июня 18-23°, на юге и востоке до 25°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 8-13°. Ветер на юге и востоке юго-восточный, на остальной территории северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с.

17-18 июня - ночью преимущественно без осадков, температура существенно не изменится; днем местами кратковременные дожди, грозы, повышение температуры на 2-4°.

19-22 июня - преимущественно без осадков. Повышение температуры ночью до 11-17°, днем до 26-32°.

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, грозы, днем местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°; по области ночью 9-14°, днем 16-21°.

15-16 июня - облачная погода с прояснениями. Дожди, местами грозы, ночью 15 июня местами сильные дожди. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 15 июня 16-21°, 16 июня 18-23°.

17-18 июня - ночью преимущественно без осадков, температура существенно не изменится; днем местами кратковременные дожди, грозы, повышение температуры на 2-4°.