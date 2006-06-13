В Запорожье расстрелян преступный ”авторитет”

В Запорожье расстрелян известный преступный «авторитет» Юрий Сакваралидзе, более известный как Юра Грузин.

Как сообщил УНИАН информированный источник в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, "Юра Грузин был убит из огнестрельного оружия накануне вечером - расстрелян в момент, когда садился в машину возле дома".

Справка УНИАН. Ю.Сакваралидзе в 1990-х годах был одним из наиболее значимых преступных авторитетов Запорожского региона. В 1994 году ушел на нелегальное положение в связи с возбуждением в отношении его ряда уголовных дел, находился в розыске и скрывался на территории России, где дважды привлекался к уголовной ответственности и один раз отсидел под чужим именем. В 2004 году был задержан в Москве и экстрадирован в Украину. 7 августа 2004 года был арестован по решению местного суда Жовтневого района Запорожья в связи с тем, что ему инкриминировалось совершение шести преступлений на территории Запорожской области: вымогательство автомобилей и крупных сумм в долларах США у бизнесменов региона. В отношении Ю.Сакварализде было возбуждено уголовное дело по ст. 144 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1961 г.) - "вымогательство, причинившее крупный ущерб", однако благодаря сестре - известному адвокату Лиле САКВАРАЛИДЗЕ - вскоре оказался на свободе.

По некоторым данным, Ю.Сакваралидзе также был держателем "общака" одной из крупнейших в Запорожском регионе преступных группировок.