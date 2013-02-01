Главное за день: обзор топ-новостей

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КНДР готовится к проведению ядерных испытаний

Северная Корея завершает подготовку к проведению ядерных испытаний, о чем могут свидетельствовать работы по маскировке объектов на полигоне Пунгэри.

В Харькове застрелили предпринимателя

Неизвестный подошел к автомобилю и через боковое водительское стекло застрелил предпринимателя.

Соратницы Тимошенко требуют уволить судью, приказавшую выгнать их из больницы

Денисова, Кужель и Слюз требуют уволить судью, на основании решения которой их силой выдворили из харьковской больницы.

У Януковича заявляют, что официального запроса России о 7 млрд долга нет

Советник Президента Украины - руководитель Главного управления Администрации Президента по вопросам международных отношений Андрей Гончарук отмечает, что официальный запрос России о возвращении 7 млрд долларов долга за газ пока отсутствует.

Янукович пока не планирует ехать в Россию

В феврале визит Виктора Януковича в Россию пока не планируется, - сообщил советник Президента Украины

Фирташ купил у Хорошковского акции телеканала «Интер»

Компания K.H. MEDIA LIMITED, которая принадлежит Валерию Хорошковскому заключила соглашение о продаже 100% акций компании GDF MEDIA LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Хорошковский объяснил, почему ему пришлось продать «Интер»: «При сложившихся обстоятельствах, у меня нет возможности обеспечивать развитие Группы, именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией по продаже", - отметил бывший владелец

Зурабов намекает, что у Украины появился шанс получить газ дешевле без ТС

Украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в ТС, - говорит Зурабов.

Кличко поставил Рыбаку ультиматум

«УДАР» требует от председателя Верховной Рады Владимира Рыбака безотлагательно подписать распоряжение о подключении системы для голосования "Рада-3».

СБУ провела обыск в одном из киевских банков

СБУ провела обыск в административном помещении АБ «Таврика» в Киеве в рамках досудебного расследования по уголовному производству по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах.

В Киеве убит директор гостиничного комплекса «Феофания»

МВД: расстрелянный в Киеве мужчина - директор гостиничного комплекса НАНУ, расположенного на территории клиники “Феофания”. У милиции уже есть версия убийства.