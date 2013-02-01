Кличко поставил Рыбаку ультиматум

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Верховная Рада сможет законно и легитимно работать только тогда, когда каждый депутат будет голосовать лично. Обеспечить такое голосование сегодня может внедрение системы «Рада-3» с сенсорной кнопкой. Распоряжение включить эту систему должен безотлагательно подписать председатель Верховной Рады Владимир Рыбак», - заявили в “УДАР”.

Как отметили в партии, любые оправдания относительно технической неготовности включить сенсорную кнопку является безосновательными и неприемлемыми.

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“Если председатель Верховной Рады не подпишет такого распоряжения, он возьмет на себя всю полноту ответственности за беззаконие в парламенте и обострение политического кризиса. Спикер Рыбак сам нарушает закон, потому не имеет ни морального, ни политического права возглавлять парламент. Если не будет персонального голосования - парламент не будет работать”, - подчеркивают в “Ударе”.