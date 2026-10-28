Доллар преодолел 46 гривен: курс валют на 28 октября в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,40 грн, евро – 50,69 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 октября, вырос на 10 копеек и составляет 46,01 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,40 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 51,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,69 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,08 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,77 грн/евро, а курс продажи – 51,40 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 28 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,60 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 октября – 45,54 гривни за доллар).

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 50,85 гривни за один евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что с 26 октября по 1 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 44,85–45,25 грн/долл. на межбанковском валютном рынке и 44,8–45,5 грн/долл. на наличном.

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