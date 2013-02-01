В Харькове застрелили предпринимателя

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, преступление произошло 31 января около 21.15 вблизи одного из жилых домов на улице Гвардейцев Широнинцев.

Прибывшие на место происшествия работники милиции установили, что из неустановленного огнестрельного оружия двое неизвестных нанесли ехавшему в автомобиле 49-летнему предпринимателю огнестрельное ранение брюшной полости, вследствие чего мужчина скончался на месте. Затем автомобиль врезался в балкон дома. Жена водителя, 52-летняя женщина, получила незначительные травмы.

На место происшествия выезжали руководство ГУМВД Украины в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области, работники оперативных подразделений.

Следственный отдел Харьковского городского управления указанную информацию внес в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Источник в правоохранительных органах сообщил, что преступление совершено, когда супруги возвращались домой. Перед поворотом к дому водитель притормозил. В это время к автомобилю приблизились двое неизвестных. Один из них бросился на капот, поэтому предприниматель вынужден был остановить автомобиль. Другой неизвестный подошел к автомобилю и через боковое водительское стекло застрелил предпринимателя.