Это не сработало ни в одном из аспектов: Зеленский объяснил, почему Киев не готов к зиме

В качестве примера президент привел уровень подготовки Харькова.

Киев не подготовился к зиме ни в одном из аспектов. И теперь для устранения последствий этого необходимо привлечение всех институтов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Я бы очень хотел, чтобы мэр сам все сделал. Но он не может сам это сделать. И работать вместе сложно. Потому что как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра создается впечатление, что кто-то хочет его заменить", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Киеву сложно из-за российских атак. Однако президент привел в пример Харьков, который подготовлен к российским ударам значительно лучше.

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"Там свои серьезные вызовы, туда еще прилетают управляемые авиабомбы. Но очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и удерживать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе. Я думаю, что у них с точки зрения политики – точно разные планы на будущее. Но у нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что провел беседы с рядом менеджеров, предложив им возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Однако все они отказались от этого.

"Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева – менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и попросить его. Создайте такой кабинет и разрабатывайте решения. Я буду делать то, что могу. Я хотел привлечь к этой группе Малюка для решения вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. Сухомлин отказался – как только услышал о Киеве. Говорил с людьми из бизнеса, из других сфер государственного управления. Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто не скажет "спасибо", а другие будут постоянно говорить – о политике", – добавил Зеленский.

Подготовка Киева к зиме: что известно

Напомним, на фоне новых прямых ударов РФ по Южному мосту в Киеве заявили о планах построить как минимум два новых моста. Как отметил народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко, речь идет о специальных мобильных мостах, которые планируется собрать в течение 3–4 месяцев благодаря поддержке западных партнеров.

Между тем The Wall Street Journal отмечает, что этой зимой Киев ждет "замкнутый круг" отключений электроэнергии и аварий. Это уже приводит к тому, что большое количество киевлян покидает столицу. Отмечается, что с августа этого года количество пустующих квартир, доступных для аренды в Киеве, выросло почти на две трети.

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