Украинцам обещают 'награду' за экономию света: эксперты допускают появление нового кэшбэка

Эксперты объяснили, что может измениться для потребителей после внедрения нового механизма, предложенного регулятором.

В Украине могут ввести новый механизм поощрения потребителей к экономии электроэнергии в часы пиковой нагрузки, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"НКРЭКП одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии, направленный на внедрение европейских механизмов управления спросом и расширение возможностей потребителей получать вознаграждение за гибкое использование электроэнергии", – сообщает регулятор на своем сайте.

Предполагается, что за перенос электропотребления с пиковых часов на периоды меньшей нагрузки пользователи услуг смогут получать "вознаграждение", если это будет соответствовать условиям договора. Правда, форма данного вознаграждения не уточняется. Соответствующие изменения коснутся как бизнеса, так и домохозяйств.

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В НКРЭКП поясняют, что это позволит снижать нагрузку в пиковые часы, эффективнее использовать имеющиеся мощности и поддерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии.

"Данный механизм будет работать через агрегаторов – участников рынка, которые объединяют возможности отдельных потребителей для управления спросом на электроэнергию. При этом менять поставщика электроэнергии не потребуется. Для участия в управлении спросом у потребителя будет два отдельных договора: с электропоставщиком – на поставку электроэнергии; с агрегатором – на участие в управлении спросом и получение соответствующего вознаграждения", – добавляют в НКРЭКП.

Что скрывается за термином "вознаграждение" – объяснения экспертов

По мнению экспертов, опрошенных УНИАН, под вознаграждением, прежде всего, могут скрываться новые возможности экономии для потребителей.

Так, энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что одним из возможных вариантов может быть использование трехзонных счетчиков, которые позволяют оплачивать электроэнергию по разным тарифам в зависимости от времени суток.

"Речь идет о трехзонных счетчиках, чтобы стимулировать потребление ночью бытовыми потребителями. То есть устанавливать "умные" счетчики, которые будут определять, чтобы у нас был тариф не 4,32 грн/кВт-ч в течение суток, а, например, в пиковые часы условно 8 гривен, днем 4 гривны, а ночью 2 гривны. Например, вот таким образом. Это условные цифры. То есть у нас три разных тарифа для трех разных периодов", – рассказал Рябцев в комментарии УНИАН.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко соглашается, что наиболее логичным решением будет введение тарифов, зависящих от времени потребления.

"Такой механизм был бы более логичным: люди платили бы меньше, когда потребляют электроэнергию в непиковые часы, и больше – в пиковые. Но, видимо, на сегодняшний день не все в власти готовы на это пойти, поскольку многие популисты будут кричать, что это повышение тарифов. И это может ударить по рейтингам. Поэтому, возможно, ищут другой способ стимулировать людей, не меняя действующих тарифов", – объясняет Омельченко УНИАН.

В то же время он предполагает, что вознаграждение может быть денежным – по принципу уже существующего в Украине кэшбэка.

"Если домохозяйство потребляет в пиковые часы с 17:00 до 23:00 зимой меньше, чем условно 50 киловатт, то оно, например, получает 200 или 300 гривен", – говорит Омельченко.

Омельченко также предполагает, что для выплат могут использовать цифровые сервисы, в частности "Дию". Однако, по его словам, пока неясно, как именно технически будет реализована такая система. Конкретные условия и размер такого вознаграждения также пока неизвестны.

Отметим, что на данный момент это лишь проект постановления. По словам Омельченко, для реализации предложенного механизма необходимо, чтобы соответствующее решение было одобрено правительством.

Ситуация в энергетике – последние новости

Напомним, что Россия не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. 27 октября в результате российских обстрелов объектов генерации и электросетей без света остались потребители в семи областях Украины. Энергетики призвали украинцев ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

На прошлой неделе россияне 126 раз атаковали энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего за этот период было зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В условиях этих атак, как предположил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, некоторые города на западе Украины могут оказаться менее подготовленными к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру, чем некоторые восточные и южные регионы.

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