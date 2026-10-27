Помощь Украине со стороны союзников, не входящих в ЕС, может сократиться в пять раз в 2027 году, – FT

Как показывает анализ, страны "Большой семерки" – США, Великобритания, Канада и Япония – в совокупности намерены выделить лишь 1 млрд евро.

Брюссель оказывает давление на партнеров из "Большой семерки", чтобы те выделили средства для Украины на следующий год с целью компенсировать ожидаемое сокращение помощи со стороны стран, не входящих в ЕС, сообщает Financial Times.

Согласно прогнозу Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание, союзники Киева, не входящие в ЕС, на данный момент пообещали выделить на следующий год лишь 4 млрд евро, что меньше, чем 19 млрд евро в 2026 году.

Как показывает анализ, члены "Большой семерки" – США, Великобритания, Канада и Япония – в совокупности намерены предоставить лишь 1 млрд евро.

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В то же время издание напомнило, что Киев заявил, что в следующем году ему грозит дефицит финансирования в размере 70 млрд евро. Эту цифру подтвердила Европейская комиссия, и она включает военное финансирование после завершения поставок последних партий вооружения, предусмотренных при администрации Байдена.

В статье указывается, что президент США Дональд Трамп прекратил любое прямое финансирование Украины со стороны США.

Согласно данным, ЕС приступил к разработке чрезвычайных мер с целью поиска дополнительных источников средств для поддержания финансовой стабильности Украины в следующем году, если партнеры из НАТО и "Большой семерки" не увеличат свою финансовую поддержку.

Отмечается, что представители Европейской комиссии работают над различными вариантами, в частности над совместным выпуском долговых обязательств, которые будут обсуждены на саммите в конце ноября.

По словам дипломатов, лидеры на октябрьском саммите также призвали "международных партнеров оперативно усилить свою поддержку" и с тех пор ведут двусторонний диалог с Лондоном, Оттавой и другими столицами.

Издание отметило, что помощь Украине стала частью напряжённых переговоров о будущем семилетнем бюджете ЕС, о котором лидеры планируют договориться до конца года, в преддверии ряда выборов в таких странах, как Франция и Италия, что может затруднить принятие решений.

"Европа не может в одиночку удовлетворить финансовые потребности Украины . . . Международные партнеры, в частности союзники по НАТО, также должны активизировать свои усилия", – заявил представитель Европейской комиссии.

Кроме того, по оценкам Европейской комиссии, с которыми ознакомилась газета, 32 членам НАТО не хватает 13 млрд евро для выполнения взятого в этом году обязательства выделить Киеву военную помощь на общую сумму 70 млрд евро.

Представитель НАТО отметил, что генеральный секретарь Марк Рютте ожидает от союзников "продолжения мощной поддержки Украины".

Финансовая помощь Украине от ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Welt, Венгрия, Чехия и Словакия не хотят гарантировать новый кредит ЕС для Украины. Они требуют освободить их от участия в его финансовом обеспечении. В немецких дипломатических кругах требование Венгрии, Чехии и Словакии подвергается резкой критике. В частности, из-за того, что эти страны в то же время настаивают на получении значительных объемов финансирования из бюджета ЕС.

Также мы писали, что Евросоюз готовится убедить Канаду и Великобританию увеличить объем финансовой поддержки Украины. Источники в Евросоюзе рассказали Politico, что в условиях растущих финансовых потребностей Киева и неопределенности относительно поддержки со стороны США Брюссель считает целесообразным обратиться за средствами к союзникам, не входящим в Евросоюз. Источники издания в дипломатических и политических кругах ЕС особо подчеркнули, что призыв к финансированию Украины ни в коем случае не является критикой в адрес Великобритании или Канады.

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