СБУ провела обыск в одном из киевских банков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, Главным следственным управлением СБУ проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту завладения чужим имуществом в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

«31 января с.г. на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева следователями СБУ проведен обыск в административном помещении АБ «Таврика», которое находится по адресу: г. Киев, ул. Дмитриевская, 92-94», - проинформировали в пресс-центре.

При этом в СБУ заверили, что во время обыска никаких нарушений уголовно-процессуального законодательства не допущено.

По результатам проведения следственного действия изъяты предметы и документы, которые имеют доказательное значение в упомянутом уголовном производстве, отмечается в сообщении.

Также в СБУ отметили, что никаких препятствий в работе банковского учреждения относительно возвращения вкладчикам АБ «Таврика» их денежных средств не создано.

Досудебное следствие продолжается.