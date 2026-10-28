США разместят первый в Европе центр обслуживания ракет для Patriot

В Пентагоне уточнили, что интеграцию критически важных цепочек поставок возглавят Германия, Нидерланды и Швеция.

США разместят в Польше, где поймали гигантского сома, центр технического обслуживания ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявили в Пентагоне.

Центр создадут совместно с Lockheed Martin и европейскими союзниками. Он будет заниматься техническим обслуживанием и ремонтом ракет для американских систем ПВО Patriot.

В Пентагоне уточнили, что интеграцию критически важных цепочек поставок возглавят Германия, Нидерланды и Швеция.

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"Создание региональных возможностей по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному восстановлению вооружений непосредственно на европейском театре военных действий позволит значительно сократить сроки выполнения работ и повысить надёжность критически важных цепочек поставок. Региональный центр существенно повысит оперативную готовность сил противовоздушной и противоракетной обороны союзников, обеспечит возможность быстрого наращивания мощностей в кризисных ситуациях", - сказано в сообщении.

Проект также должен укрепить восточный фланг НАТО.

Заместитель польского министра обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая подтвердила, что в Польше будет создан центр технического обслуживания. Она назвала решение о создании такого центра историческим.

По словам замминистра, за право размещения этого объекта в Европе соревновались четыре страны: кроме Польши - Германия, Нидерланды и Норвегия.

"С самого начала мы находились в постоянном контакте с американской стороной. Этот успех не был очевиден. Это результат многомесячных переговоров и упорного труда всей команды", - рассказала она.

Дефицит ракет до Patriot

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Польши больше нет запасных ракет для комплексов Patriot, которые можно было бы передать Украине.

Дипломат подчеркнул, что после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков стал еще острее. Он отметил, что Россия производит больше ракет, чем у НАТО есть средств для их перехвата, назвав это "серьезной проблемой".

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