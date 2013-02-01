У милиции уже есть версия убийства директора гостиницы в Феофании

Расстрелянный сегодня в Подольском районе Киева мужчина занимал должность директора гостиничного комплекса Национальной академии наук Украины, который расположен на территории клиники “Феофания”.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

“Убитый сегодня в Киеве - это директор двухэтажного гостиничного комплекса НАН, который находится на территории “Феофании”, Фомин Юрий Сергеевич”, - сказал В.Фаринник.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий, среди которых основная - профессиональная деятельность. “Профессиональная бизнесовая деятельность - это пока основная версия”, - сказал В.Фаринник.