Зурабов намекает, что у Украины появился шанс получить газ дешевле без ТС

Украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам Посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

«Развитие ситуации в части, касающейся энергетического сотрудничества, во всяком случае, то, что я сейчас знаю по поводу того, как предполагается в дальнейшем реализовывать сотрудничество в газовой сфере с учетом украинской газотранспортной системы, цены на российский газ и ряда смежных вопросов, все это свидетельствует о том, что российское и украинское руководство нашли подходы, согласно которым может произойти снижение цены на газ и пересмотр базового контракта вне контекста вступления Украины в Таможенный союз», - сказал М.Зурабов.

В связи с этим он отметил, что в случае, если Украина вступит в ТС, это приведет к тому, что страна будет получать российский газ по той же цене, по какой его получают другие члены Таможенного союза. «Хочу подчеркнуть, мы нашли подходы, выходы на взаимоприемлемые решения по энергетическому сотрудничеству, включая цену на газ вне интеграционного контекста», - подчеркнул М.Зурабов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года М.Зурабов заявлял, что создание двустороннего консорциума или совместного предприятия по управлению газотранспортной системой позволит снизить цену на газ для Украины.

При этом он не назвал возможный размер снижения цены, отметив, что он, конечно, не был бы настолько велик, сколько при присоединении Украины к Таможенному союзу.

Напомним также, что 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Некоторые эксперты считают выставленный российским "Газпромом" счет на 7 млрд долл. экономическим шантажом с целью вынудить Украину ко вступлению в Таможенный союз.

Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ.

Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.