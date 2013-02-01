Соратницы Тимошенко требуют уволить судью, приказавшую выгнать их из больницы

Народные депутаты Украины Людмила Денисова, Александра Кужель и Татьяна Слюз направили обращение на имя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и правосудия Сергея Кивалова с требованием уволить с должности судью Дзержинского районного суда г.Харькова, которая открыла производство по делу в отношении женщин-депутатов, присоединившихся к акции гражданского неповиновения Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Л.Денисовой.

Как отмечается, «народные депутаты Украины Л.Денисова, А.Кужель, Т.Слюз обратились к председателю профильного комитета ВР Украины по вопросам правосудия С.Кивалову в связи с тем, что, во-первых, они не были уведомлены о наличии данного дела в производстве суда, а во-вторых, вынося решение об открытии производства по делу, судья Дзержинского районного суда города Харькова Цвира Д.Н. нарушила правило подведомственности, подсудности, а также вынесла определение об обеспечении иска, которым фактически рассмотрела дело по существу и создала предпосылки для противоправного удаления депутатов Верховной Рады из помещения, где они выполняли свои обязанности как представители государственной власти».

Поэтому, депутаты от оппозиции обратились в профильный комитет Верховной Рады с тем, чтобы «в нем были рассмотрены действия, которыми судья нарушила присягу, что является основанием для ее увольнения с должности в установленном законом порядке», сообщает пресс-служба Л.Денисовой.

Как сообщал УНИАН, 18 января с. г. женщин - народных депутатов от «Батькивщины» А.Кужель, Татьяну Слюз и Людмилу Денисову, которые 16 января в ЦКБ «Укрзализныци» присоединились к акции общественного неповиновения экс-премьер-министра Ю.Тимошенко, силой выдворили за пределы больничного блока экс-премьера.

Как сообщила А.Кужель, «сегодня в шесть утра открылась дверь, зашли трое людей - исполнительная служба, пенитенциарная служба, девочки лежали на полу. Я одна дежурила. Мы закричали, поскольку мы все время были в одежде и с депутатскими удостоверениями в руках. Мы быстро стали к окну - 4,5 квадратных метров комната, в которой мы находились. Они зачитали решение какого-то суда, мы ничего не слышали. И закричали «Заходите!». Влетели человек 20 без опознавательных знаков. Они схватили нас каждую, по 6-7 человек нас тянули. Мы были без обуви. Выбросили нас на лестницу, бросили туда же вещи и ушли».

По словам А.Кужель, состояние здоровья всех депутатов ухудшилось.

Милиция заявила, что сотрудники Государственной исполнительной и пенитенциарной служб, которые выдворяли женщин - народных депутатов из медицинского блока харьковской больницы, действовали на законных основаниях согласно решению суда.

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка также заявил 18 января, что удаление трех женщин - народных депутатов из больничного блока происходило на законных основаниях.

“Те события, которые происходили сегодня в той части, когда выполнялось решение суда... Все сделано в рамках закона”, - сказал В.Пшонка. Он добавил, что “все должно выполняться в рамках закона, а не прихотей, которые допускают отдельные народные депутаты и граждане”.