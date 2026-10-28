Россияне ударили по Харькову: вспыхнул масштабный пожар, среди раненых есть ребенок (фото)

Под угрозой повторных ударов спасатели совместно с другими службами устраняют последствия.

В результате российского удара по Харькову ранения получили 5 человек, среди которых 4-летний ребенок.

Об этом сообщила ГСЧС. "Ночью россияне нанесли удар реактивным дроном по Основянскому району города. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар площадью 2500 кв. м – горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание, повреждения получили многоэтажки, гаражи и автомобили", – уточнили спасатели.

Отмечается, что под угрозой повторных ударов спасатели совместно с другими службами ликвидируют последствия.

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Удары по Харькову

Российские войска продолжают атаковать Харьков ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате ударов повреждаются жилые дома, коммерческие объекты и гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

26 октября российские войска нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. По данным городских властей, погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

А 22 октября военные армии РФ нанесли удар по рынку в городе Лозовая в Харьковской области, в результате чего погибли люди. Местные власти сообщили о двух погибших и 11 пострадавших.

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