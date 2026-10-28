США обсуждают российские сделки с американскими компаниями в рамках переговоров по Украине, - FT

По словам источников, Москва рассматривала эти деловые сделки как стимул для президента США Дональда Трампа к нормализации отношений с Россией до окончания войны.

США и Россия обсуждают возможность возвращения американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках более широких переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом пишет газета The Financial Times.

По словам источников, Белый дом и Кремль предположили, что после окончания войны совместное предприятие американских и российских нефтяных компаний может быть возобновлено у берегов Сахалина.

Они также обсуждали возможность привлечения крупных американских компаний к плану возобновления продаж российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

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По их данным, спецпосланник Стив Уиткофф обсуждал потенциальные деловые сделки с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге в начале сентября.

"Представители президента Трампа обсудили экономические предложения с обеими сторонами конфликта, включая послевоенную экономическую программу, направленную на создание долгосрочных возможностей для роста и инвестиций в Украине, а также потенциальные возможности для послевоенного экономического сотрудничества с Россией. Экономические соглашения будут включены в комплексный мирный договор, который положит конец убийствам в этой жестокой войне, и будут регулироваться им; окончательное решение еще не принято", - рассказал американский чиновник.

Что думают в РФ

По словам источников, Москва рассматривала эти деловые сделки как стимул для президента США Дональда Трампа к нормализации отношений с Россией до окончания войны.

Многие из обсуждаемых сделок имеют низкие шансы на успех из-за непреклонности Путина в вопросе прекращения войны и опасений американских компаний по поводу возвращения на российский рынок.

ExxonMobil, единственная американская компания, участвующая в масштабном проекте "Сахалин-1", заявила в прошлом году, что ведет переговоры с Россией о компенсации за конфискацию ее 30-процентной доли, но не планирует возобновлять деятельность в стране.

Отмечается, что среди других предложений - возобновление доступа американских авиакомпаний в российское воздушное пространство для транзита и облётов, что значительно снизит затраты на топливо.

Ещё одно предложение предусматривает возобновление сотрудничества американских компаний с Россией в производстве и поставке титана, важнейшего компонента гражданских самолётов. Ранее у компании Boeing было совместное предприятие с Россией по производству титана, но оно было приостановлено после начала войны в Украине, и с тех пор компания диверсифицировала свои цепочки поставок этого металла.

Эти идеи, наряду с другими, обсуждаемыми американскими и российскими чиновниками без прямого участия Украины или Европы, ознаменовали бы резкий сдвиг в отношениях Москвы с Западом после многих лет изоляции.

Нынешние дискуссии основаны на предложениях, которые Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с Кириллом Дмитриевым, спецпосланником Путина по экономическим вопросам, во время переговоров по мирному плану в конце прошлого года.

Вскоре после этого эти усилия зашли в тупик, поскольку Украина сопротивлялась требованиям России о территориальных уступках в качестве предварительного условия для переговоров. Человек, знакомый с ситуацией вокруг этих сделок, сказал:

"План Дмитриева заключался в том, чтобы дождаться окончания войны, но время идет, и война не прекращается, поэтому они приняли решение двигаться вперед сейчас".

Важно, что хотя Путин не продемонстрировал никаких признаков того, что он смягчит свою жесткую переговорную позицию, США надеются добиться прогресса по потенциальному соглашению на трехсторонних переговорах с Украиной в Абу-Даби в следующем месяце.

Переговоры будут сосредоточены на возможных гарантиях безопасности для России и Украины после окончания войны. Ранее США связывали будущие гарантии для Украины с территориальными уступками, но с тех пор дали понять, что не будут настаивать на передаче Киевом территорий за столом переговоров, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

О каких сделках идет речь

США и Россия также обсуждали потенциальную продажу международных активов "Лукойла" инвесторам, связанным с Белым домом; предлагаемый проект по СПГ на Аляске с участием "Новатэка"; и возобновление поставок газа в Европу.

Белый дом и Кремль также обсудили более широкое соглашение о смягчении санкций в отношении калийных удобрений и их экспорте через порты Балтийского моря - шаг, который потребует отмены санкций со стороны ЕС.

Издание пишет, что еще одна потенциальная идея заключается в передаче управления Запорожской АЭС американской компании, которая бы распределяла энергоресурсы между Украиной и Россией.

Европейские дипломаты неоднократно заявляли своим американским коллегам, что они выступают против ослабления каких-либо санкций или заключения деловых сделок с Россией до окончания войны.

Один европейский дипломат выразил глубокий скептицизм по поводу того, что экономических соглашений будет достаточно, чтобы убедить Путина прекратить войну. Он сказал:

"Дело не в деньгах. Дело в унижении и контроле".

Бывший чиновник администрации Трампа заявил, что предыдущие попытки США склонить Россию к мирному соглашению не увенчались успехом из-за Путина.

"Переговорная команда разработала реальные предложения, чтобы дать России возможность положить конец войне, но не смогла преодолеть паранойю самого Путина. Ничто из этого никогда не имело шансов стать реальностью", - сказал этот человек.

Переговоры по Украине

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между делегациями Украины, России и США предварительно запланированы на 4 ноября. По его словам, встреча, вероятнее всего, состоится в Абу-Даби.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия не подтвердил информацию о том, что трехсторонние переговоры пройдут именно 4 ноября. По его словам, стороны до сих пор определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, выступающей посредником в этих переговорах.

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