Наступление РФ на Доброполье и Дружковку окончательно замрет до начала зимы, - военный

По его словам, потери россиян становятся всё больше и больше.

Наступление российских оккупантов на Доброполье и окрестности Дружковки окончательно замернет к началу зимы. Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"На Добропольском направлении для врага карета постепенно начинает превращаться в тыкву: у противника становится всё меньше возможностей продолжать наступательные действия, успехи практически отсутствуют, а потери все больше и больше начинают расти, но теперь они еще более непропорциональны по сравнению с нынешними мизерными продвижениями", - написал он.

По его словам, соответственно можно сделать вывод, что наступление на Доброполье и окрестности Дружковки затухает и окончательно замернет к началу зимы, с "периодическими конвульсивными попытками механизированных штурмов или с использованием мото- и квадроциклов, когда почва подмерзнет".

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"Теперь по принципу: "Кто не спрятался - я не виноват!" - наступает пора выкуривания россиян из щелей, в которые они успели заползти, и наиболее эффективно в этом плане будут действовать холод и голод", - добавил военный.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе операции "Велес", проводимой 2-м корпусом Национальной гвардии Украины "Хартия", уже уничтожено более сотни оккупантов, ещё более 30 взяты в плен. Продвижение под землей - более 15 километров.

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