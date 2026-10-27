От душа в самолете до собственных апартаментов: названы самые роскошные авиаперелеты в мире

В рейтинг не были включены частные самолеты, услуги, которые больше не предоставляются, и предложения, пока недоступные широкой публике.

Многие считают удачей, если при регистрации на рейс удается получить место у прохода, однако за достаточно большие деньги авиаперелет может включать двуспальную кровать, горячий душ или даже собственные апартаменты из трех комнат, пишет TimeOut. Речь идет о том, что новый рейтинг определил самые роскошные предложения такого типа в мире.

В частности, рейтинг составила консалтинговая компания в сфере путешествий AirAdvisor. Она оценила преимущества, предлагаемые авиакомпаниями, по 100-балльной шкале в пяти категориях: уровень роскоши, уникальность, приватность и эксклюзивность, сложность получения услуги, а также то, насколько она превосходит возможности обычного авиакресла.

В рейтинг не включались частные самолеты, услуги, которые больше не предоставляются, и предложения, пока недоступные широкой публике. Также не учитывались стандартные преимущества бизнес-класса, такие как доступ в залы ожидания, наборы дорожных аксессуаров и кресла, раскладывающиеся в горизонтальное положение. От каждой авиакомпании в список попало не более двух предложений.

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Первое место с почти максимальными 98 баллами заняла услуга The Residence авиакомпании Etihad Airways. Фактически это апартаменты на борту Airbus A380. До двух пассажиров могут пользоваться тремя отдельными помещениями: гостиной, спальней с двуспальной кроватью и ванной комнатой с душем.

Роскошь начинается ещё до выхода из дома: пассажирам предлагают регистрацию на рейс на дому или в отеле, трансфер с водителем и персональную встречу в аэропорту. По оценке AirAdvisor, The Residence получила практически максимальную оценку по уровню роскоши, уникальности, уединенности и преимуществам по сравнению с обычным авиакреслом.

Второе место с 91 баллом заняла Shower Spa на борту Airbus A380 авиакомпании Emirates. Пассажиры первого класса могут освежиться во время полёта в одной из двух душевых комнат в передней части верхней палубы самолёта. Там есть зона для переодевания, зеркало с туалетным столиком и подогрев пола. Возможность выйти из самолета после длительного перелета с свежим видом - действительно привлекательная перспектива.

Третье место с 88 баллами заняла First Grand Suite швейцарской авиакомпании SWISS - единственный европейский продукт в первой тройке. Услуга объединяет два соседних люкса первого класса и пространство прохода между ними в одну полностью приватную зону, которую авиакомпания называет "лофтом в небе". В таком пространстве могут разместиться до трёх человек. Его можно использовать как спальню, офис или комнату для встреч - здесь можно отдыхать, работать или путешествовать вместе с спутниками, не ограничиваясь стандартным пространством салона.

Четвертое место заняла услуга, доступная на земле, а не в самолете. Пассажиры первого класса La Première авиакомпании Air France могут забронировать частный люкс площадью около 45 квадратных метров в аэропорту Париж - Шарль-де-Голль. В нём есть спальня с двуспальной кроватью, ванная комната, открытая терраса и доступ к спа-центру Sisley. Это предложение получило 85 баллов.

Пятое место с 82 баллами заняли люксы на Airbus A380 авиакомпании Singapore Airlines. В каждом из них есть отдельное кресло и кровать. Кроме того, соседние люксы можно объединить, превратив их в общую двуспальную кровать для пар.

Топ-10 самых роскошных авиаперелетов в 2026 году по версии AirAdvisor:

Etihad Airways - The Residence: 98 из 100 баллов. Emirates - Shower Spa на Airbus A380: 91 балл. SWISS - First Grand Suite: 88 баллов. Air France - частный люкс La Première в аэропорту: 85 баллов. Singapore Airlines - люксы на Airbus A380: 82 балла. Lufthansa - Allegris First Class Suite Plus: 80 баллов. Japan Airlines - первый класс на Airbus A350-1000: 78 баллов. Emirates - бортовой лаунж на Airbus A380: 76 баллов. Qatar Airways - лаунж первого класса Al Safwa: 72 балла. Virgin Atlantic - Retreat Suite: 68 баллов.

Новости туризма

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