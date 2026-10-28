КНДР готовит армию к войне: Ким Чен Ын обратился к командирам подразделений

Он поставил перед армейскими командирами задачу по повышению уровня боевой подготовки.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал командиров армейских рот усилить подготовку личного состава и повысить боеготовность подразделений, назвав это их "главной революционной задачей", пишет The Korea Times со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Такое заявление он сделал во вторник во время фотосессии с участниками третьего совещания командиров рот Корейской народной армии (КНА), сообщило, в частности, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Вместе с лидером КНДР присутствовали заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чон, министр обороны Ким Сон Ги и начальник Генерального штаба КНА Ри Ён Хиль.

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"Главная революционная задача командиров рот – довести боевую подготовку своих подразделений до такого уровня, чтобы они были полностью готовы к войне. Путь к этому – коренное улучшение напряженной и интенсивной боевой подготовки", – цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

По его словам, преданность и лидерские качества командиров должны подтверждаться успехами в превращении их подразделений в "соединения, способные противостоять сотням противников", которые отличаются непоколебимой революционной верой, патриотизмом, исключительным мужеством и боевой эффективностью.

Будущее построения сильной армии, добавил Ким Чен Ын, выглядит "чрезвычайно перспективным" благодаря командирам рот.

По данным СМИ, 22 и 23 октября он председательствовал на совещании в Пхеньяне, в ходе которого призвал командиров "построить сильнейшую армию и ускорить военную революцию корейского образца путем подготовки сильнейших рот".

Ким Чен Ын также поручил им "неуклонно сохранять истинную сущность нашей армии как армии партии и армии идеологии и ключевых кадров".

Как сообщило ЦТАК, это совещание стало первым собранием представителей всей армии КНДР после девятого съезда Трудовой партии Кореи, который состоялся в феврале.

Политика Ким Чен Ына

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Китай, но лично с главой Китая Си Цзиньпином не встретился. По данным Reuters, Ким прибыл в китайский приграничный город Дандун.

Во время визита его сопровождал четвертый по значимости чиновник в руководстве КНР – Ван Хунин, который передал лидеру страны "приветствия" от Си Цзиньпина. Отмечалось, что Китай остается главным экономическим и дипломатическим партнером для Пхеньяна.

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