Графики отключений электроэнергии: когда не будет электричества 28 октября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В среду, 28 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

Видео дня

- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1,5 до 2,5 очереди).

Отмечается, что ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Там призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Графики отключений – Киевская область

ДТЭК обнародовал графики отключений для Киевской области. Завтра, 28 октября, в столичном регионе электричество будут отключать во всех очередях потребителей, от 5,5 до 7,5 часов в сутки.

Меньше всего ограничений на электроснабжение будут у потребителей в очередях 3.1, 5.2 и 6.1 (5,5 часов), а больше всего – в большинстве очередей, где суммарная продолжительность отключений электроэнергии составит 7 часов 30 минут.

Графики отключений – Сумская область

Завтра, 28 октября, в Сумской области также будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Электричество будет отсутствовать, в зависимости от группы, от 2 до 4 часов.

При этом в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Графики отключений – Черкасская область

Завтра, из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 06:00 до 24:00 в Черкасской области аналогично будут введены графики почасовых отключений (ГПВ). В зависимости от очереди свет будут отключать от 5 до 8 часов в сутки.

1.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

1.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.1 10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00, 20:00 – 22:00

2.2 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

3.1 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 17:00 – 19:00

3.2 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

4.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00

4.2 06:00 – 08:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

5.1 11:00 – 13:00, 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00

5.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 21:00

6.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 18:00 – 20:00

6.2 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00

Ситуация в энергетике – последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 27 октября в результате обстрелов россиян по объектам генерации и электросетям без света остались потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях.

На прошлой неделе враг 126 раз атаковал энергетический и нефтегазовый секторы Украины. Всего за этот период было зафиксировано 235 инцидентов, приведших к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что некоторые города на западе страны могут оказаться менее подготовленными к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру, чем некоторые восточные и южные регионы.

Вас также могут заинтересовать новости: