По аэродрому в Гвардейском украинские дроны наносили удары, однако ущерб оказался минимальным.

По данным украинских военных, аэродром Гвардейское, расположенный в центре оккупированного Россией украинского полуострова, впервые был выявлен как площадка для запуска ударных дронов в марте 2025 года: сейчас он используется для нанесения ударов практически ежедневно. Об этом пишет "Радио Свобода".

На снимке объекта, сделанном 11 октября, не видно военной авиации, однако заметно появление обширной новой инфраструктуры, которая, по мнению наблюдателей, связана с запуском беспилотников с этого аэродрома, построенного еще в советское время.

Отмечается, что преобразование базы в Гвардейском вызывает вопросы о том, почему Киев до сих пор не смог вывести этот объект из строя с помощью собственных ударных дронов и ракет.

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Украина неоднократно наносила удары по российским объектам хранения и запуска беспилотников в Крыму - в частности, на мысе Чауда на юго-востоке полуострова, а также в районе Балаклавы. По аэродрому в Гвардейском украинские дроны также наносили удары, однако ущерб оказался минимальным.

Житель Крыма, бывший офицер украинской армии, рассказал о возможных причинах, по которым обширный комплекс для работы с беспилотниками в Гвардейском до сих пор не был выведен из строя украинскими силами. Он пояснил:

"На мой взгляд, главная причина в том, что операции с дронами там рассредоточены по разным частям аэродрома. Площадка для запуска находится в одном месте, зона технического обслуживания - в другом, а склады - в третьем. Все это - относительно простая инфраструктура, которую легко восстановить, к тому же некоторые элементы расположены просто под открытым небом".

На спутниковом снимке от 11 октября в юго-западной части аэродрома на открытой местности можно заметить множество неопознанных объектов, расположенных на расстоянии нескольких метров друг от друга. Бывший офицер Вооруженных сил Украины сообщил, что подземное хранилище авиационных боеприпасов, построенное еще в советское время и расположенное примерно в 15 километрах от авиабазы ​​Гвардейское, вероятно, используется для складирования ударных беспилотников, запускаемых с этого аэродрома.

"Вполне возможно, что там прячут "Шахеды", - сказал он, добавив, что такое укрепленное сооружение, по всей видимости, "невозможно поразить даже украинскими ракетами".

По его словам, еще одна причина, по которой авиабаза Гвардейское может представлять собой более сложную цель для украинских военных, заключается в ее расположении в центре Крыма - на полуострове, который сейчас насыщен средствами противовоздушной обороны.

В отличие от пусковых площадок на побережье, к которым можно подойти со стороны моря, украинским беспилотникам, нацеленным на Гвардейское, приходится преодолевать около 100 километров над сушей, что значительно повышает вероятность их перехвата.

Российские дронопорты

Ранее сообщалось, что российская Федерация за месяц построила новый дронопорт "Миллерово" для запусков реактивных дронов "Герань-5" по Украине.

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