КНДР готовится к проведению ядерных испытаний

Об этом сообщило в пятницу южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Как отмечает РИА Новости, в частности, вход в туннель, в котором может находиться ядерный боезаряд, был замаскирован камуфляжной сеткой, сообщил агентству источник в правительстве Южной Кореи. "Скорее всего, это сделано с целью скрыть последние этапы подготовки от наблюдения извне", - добавил он.

Разведывательные службы США, Японии и Южной Кореи пристально следят за полигоном Пунгери на севере страны, где, как ожидается, в скором времени Северная Корея проведет ядерные испытания. Ранее в январе южнокорейские СМИ сообщили о том, что КНДР завершила подготовку полигона, а 29 января в стране было введено военное положение в связи с подготовкой к испытаниям.

Сообщается, что испытания могут состояться 25 февраля, в день инаугурации президента Южной Кореи Пак Кын Хе, или в день рождения бывшего лидера страны Ким Чен Ира - 16 февраля.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006 и в 2009 годах КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, содержатся требование к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова.