Янукович пока не планирует ехать в Россию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук на брифинге для прессы.

Он напомнил, что во второй половине прошлого года стороны работали над вопросом подготовки государственного визита. "К сожалению, в силу графиков, в том числе политических графиков, в прошлом году визит не состоялся, и не из-за того, что там договоренности не состоялись...", - отметил А.Гончарук.

По его словам, работа над организацией визита продолжается, но в графике на февраль его нет.

В то же время он заметил, что рабочий визит в обе стороны может состояться в любой момент, если возникнет необходимость, в том числе, если будет выработано какое-то решение относительно энергетического сотрудничества.

"В нашем календаре февраля нет, но, вы понимаете, я должен быть с вами максимально искренним, в принципе, при готовности визит и в Россию, и в Украину может происходить оперативно", - отметил А.Гончарук.

Как сообщал УНИАН, запланированный на 18 декабря 2012 года рабочий визит В.Януковича в Российскую Федерацию был перенесен.

В пресс-службе Президента Украины тогда заявили, что визит перенесен в связи с необходимостью дополнительных консультаций на экспертном уровне по вопросу выработки взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

16 января 2013 года газета «Известия», ссылаясь на источник в ближайшем окружении В.Януковича, написала, что Президент Украины намеревается посетить Москву для встречи с Президентом России Владимиром Путиным накануне подписания Соглашения о зоне свободной торговли на саммите Евросоюза, запланированном на 25 февраля.

Того же дня пресс-секретарь Президента Дарья Чепак заявила, что В.Янукович не планирует посещать Москву накануне запланированного на 25 февраля саммита Украина-ЕС.