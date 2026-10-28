Зеленский ответил, действительно ли Украина отказалась от ударов по НПЗ на фоне давления США

Украинские войска на данный момент не имеют приказа не наносить удары по российским НПЗ. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.
"В эти дни наши ребята, наверное, старались быть чуть более осторожными. Но у них нет приказа не отвечать. Был случай с Рязанским НПЗ. Проводились соответствующие операции. Занимались дата-центрами, местами, где сосредоточена "русская" баллистика – отвечали на их болезненные удары, и наши ответы, как мы рассчитываем, также будут ощутимыми для россиян. Что касается кораблей, которые вышли из России в Америку: эти корабли точно никто не трогает, потому что это корабли, имеющие отношение к Соединенным Штатам", – рассказал Зеленский.
В то же время он добавил, что к Украине ранее неоднократно обращались с призывом прекратить удары по российским НПЗ.
"Мы сказали: "Давайте поработаем над деэскалацией в сфере энергетики". Затем президент США выступил с такой публичной позицией в Truth Social об энергетическом перемирии. Мы ее поддержали, и после этого три суток мы не отвечали ударами по российским НПЗ, когда Россия наносила удары по нашей энергетике. Я сказал: "Давайте хотя бы 72 часа будем спокойно отвечать по другим целям. НПЗ не трогаем". Это не помогло. Была разная риторика. И нам никто не поблагодарил за эти три суток", – добавил Зеленский.
Удары по российским НПЗ: что известно
Напомним, в последний раз о поражении нефтяного объекта РФ сообщалось в ночь на 18 октября. Тогда Силы обороны поразили нефтяную базу в Санкт-Петербурге. Также в ту ночь были атакованы электроподстанция и дата-центр "Вконтакте".
Издание The Atlantic ранее отмечало, что , по мнению Трампа, Украина намеренно наносит удары по российским НПЗ, чтобы нанести ущерб республиканцам накануне выборов. В то же время Трамп игнорирует тот факт, что настоящей причиной роста цен на нефть является его война на Ближнем Востоке.