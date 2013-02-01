СМИ: Фирташ купил у Хорошковского акции телеканала «Интер»

Об этом Forbes сообщили два независимых друг от друга источника, близких к руководству U.A. Inter Media Group. Условия сделки, в том числе и размер приобретенного пакета, не уточняются.

U.A. Inter Media Group владеет контрольным пакетом акций телеканала «Интер», ей принадлежит еще 8 телеканалов, включая К1, К2, и «Мегаспорт».

27 января 2009 года Валерий Хорошковский сообщил в интервью «Украинской правде», что Дмитрий Фирташ владеет опционом на покупку акций U.A. Inter Media Group Limited. Через полтора года, в июне 2010-го Хорошковский официально заявил, что готов продать телеканал «Интер», но тогда этого не произошло.

О том, что у Фирташа c 1 января 2010 года был опцион на покупку 50% акций «Интера», по данным сайта WikiLeaks, бизнесмен лично сообщал послу США.