В российском Липецке был атакован металлургический комбинат, - OSINT

Также сообщалось о возгорании в стороне аэродрома.

В российском городе Липецке прогремели взрывы на фоне ракетной опасности.

По сообщениям OSINT-каналов, пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината, который предположительно подвергся атаке ВСУ. Также сообщалось о возгорании в стороне аэродрома.

"Видим активную работу ЗРПК "Панцирь" по воздушным целям. Характерного взрыва после попадания в воздушную цель нет. Возможно, "Панцирь" не справился. Также фиксируем пожар в районе НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) в результате работы ПВО/падения объекта. На видео подрыв 30-мм снарядов при работе автоматических зенитных пушек (АЗП) российского ЗРГК "Панцирь" по целям. Без попаданий", - пишут они.

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Удары по РФ

Ранее сообщалось, что подразделениями Сил обороны Украины был поражен цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области (РФ).

В Генштабе отмечали, что "Энергия" в России является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также там изготавливают батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Кроме того, в Генштабе по результатам предварительных ударов подтверждено уничтожение основного цеха по производству микросхем, а также повреждение здания и серверов предприятия "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области (РФ).

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