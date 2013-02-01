Хорошковский объяснил, почему ему пришлось продать «Интер»

Телеканал «Интер», подтверждая информацию о своей продаже, цитирует комментарий В.Хорошковского, который поблагодарил сотрудников компании за плодотворный многолетний труд.

"В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие Группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией относительно продажи", - отметил В.Хорошковский.

Напомним, в июне 2010-го Хорошковский официально заявил, что готов продать телеканал «Интер», но тогда этого не произошло. О том, что у Фирташа c 1 января 2010 года был опцион на покупку 50% акций «Интера», по данным сайта WikiLeaks, бизнесмен лично сообщал послу США.