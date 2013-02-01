Хорошковский объяснил, почему ему пришлось продать «Интер»
15:47, 01 февраля 2013Политика
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Валерий Хорошковский, бывший владелец телеканала "Интер", поблагодарил сотрудников за хорошую работу.
Хорошковский сетует на "сложившиеся обстоятельства"
Телеканал «Интер», подтверждая информацию о своей продаже, цитирует комментарий В.Хорошковского, который поблагодарил сотрудников компании за плодотворный многолетний труд.
"В сложившихся условиях я не имею возможности обеспечивать развитие Группы, и именно эти обстоятельства стали моей главной мотивацией относительно продажи", - отметил В.Хорошковский.
Напомним, в июне 2010-го Хорошковский официально заявил, что готов продать телеканал «Интер», но тогда этого не произошло. О том, что у Фирташа c 1 января 2010 года был опцион на покупку 50% акций «Интера», по данным сайта WikiLeaks, бизнесмен лично сообщал послу США.
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