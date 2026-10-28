В рекордном кладе эпохи викингов 'затерялась' монета, которую не находили уже более 100 лет

До наших дней дошло менее 20 монет этого выдающегося правителя, причем большинство из них находится за пределами Норвегии.

Ранее в этом году любители приборного поиска совершили археологическую находку в Норвегии, где за ловлю крабов в Норвегии платят до 20 тысяч евро в месяц, которую можно сравнить с обнаружением золотого клада: они наткнулись на огромное собрание монет эпохи викингов. Об этом пишет Gizmodo.

В ходе последующих раскопок общее число найденных монет достигло 5500. Среди них оказался один совершенно уникальный экземпляр, который, возможно, был создан во времена правления одной из знаковых фигур в истории Норвегии.

Музей истории культуры при Университете Осло сообщил об обнаружении монеты с надписью "ONLAF R+ NORMANORV", что означает "Олаф, король норвежцев". На одной стороне монеты изображен обращенный влево бюст правителя в коническом боевом шлеме, а на другой - крест и христианское славословие. Если эта интерпретация верна, то находка станет долгожданным дополнением к крайне немногочисленным историческим артефактам, связанным с Олафом Харальдссоном.

Видео дня

По оценке сотрудников университета, в XI веке этот правитель оказал на "политическую, религиозную и правовую историю" Норвегии большее влияние, чем любой другой норвежский монарх. Археолог Анне Скогсфьорд, принимавшая участие в раскопках, поделилась:

"Это был совершенно особенный момент. Я поняла, что мы нашли национальное сокровище".

Интересно, что Олаф Харальдссон правил Норвегией с 1015 по 1028 год. Как отмечают в музее, он сыграл ключевую роль в христианизации страны. По словам исследователя Свейна Гулльбекка, археолога, участвующего в проекте, монеты, выпущенные в период его правления, служили символом его власти как "христианского короля европейского уровня". Более того, вполне вероятно, что дизайн этих монет выбирал сам Олаф - возможно, он даже присутствовал при их чеканке, добавил эксперт.

Однако до наших дней дошло менее 20 монет этого выдающегося правителя, причем большинство из них находится за пределами Норвегии. Примечательно и то, что в последний раз монету, подобную той, что была найдена в кладе Мёрстад, обнаружили в 1924 году - более 100 лет назад.

Растущий ажиотаж

Отмечается, что тем временем в апреле этого года в Рена был обнаружен клад монет, получивший название "клад из Мёрстада" (Mørstad Hoard). Сама по себе первоначальная находка - 19 серебряных монет - уже представляла огромную научную ценность: обнаружившие их люди с металлоискателями незамедлительно сообщили о находке властям. К моменту, когда новость стала достоянием общественности, клад насчитывал уже 2970 монет - это стало крупнейшей подобной находкой с 1866 года.

Месяц спустя, в мае, исследовательская группа сообщила, что количество монет возросло до 4772 - это больше, чем все ранее известные крупные клады эпохи викингов, вместе взятые. Гулльбекк сказал, что более 95% монет происходят с территорий современных Англии и Германии. Учитывая имеющиеся сведения о масштабном производстве железа в этом регионе, такое обилие монет может указывать на объемы торговли железом в ту эпоху, а также на роль Норвегии в международных торговых связях. На сегодняшний день число монет увеличилось еще больше - до внушительных 5500. По оценкам музейных специалистов, их количество может достичь 6000.

Держал в собственных руках

Интересно, что монета Олафа была обнаружена в процессе каталогизации находок. Она была отчеканена в период между 1024 и 1028 годами - ближе к закату эпохи викингов. На обеих сторонах монеты видны небольшие насечки, сделанные ножом, - возможно, это свидетельствует о том, что она действительно находилась в обращении.

Скугсфьорд рассказал, что на начальном этапе, при предварительной сортировке, монету Олафа ошибочно отнесли к группе, выпущенной английским монархом. Можно представить, какой восторг испытали исследователи, когда в ходе долгого и кропотливого процесса разбора тысяч монет обнаружился этот экземпляр. Гулльбекк, описывая характерный дизайн монет, выпущенных Олафом, сказал:

"Это своего рода брендинг. Вполне возможно, что именно эту монету из Мёрстада когда-то держал в своих руках сам король".

По данным музея, основная часть полевых раскопок завершилась в конце сентября. Специалисты продолжают каталогизировать монеты, и, учитывая внушительный объем клада, эта находка может оказаться лишь первой из многих. А жителям Норвегии повезло: монету эпохи Олафа можно будет увидеть на временной выставке в музее - она будет экспонироваться с 20 ноября 2026 года по 28 марта 2027 года.

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