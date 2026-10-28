'Экономический брак' с Россией: Зеленский объяснил, к чему это может привести для США

Этот "брак" вряд ли будет выгоден для Вашингтона в долгосрочной перспективе, подчеркнул президент.

Дизельное соглашение открывает для РФ возможность последующих подобных шагов со стороны США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично было – снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру России. Энергоресурсы являются частью предложения России", – рассказал лидер.

Он добавил, что РФ понимает масштабы имеющихся у нее природных ресурсов и осуществляет вертикальное управление всем этим. Поэтому она может предложить Вашингтону своеобразный "экономический брак".

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"Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, потому что у России в каждой сделке есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но в краткосрочной перспективе может казаться, что есть выгоды", – подчеркнул президент.

Снижение давления на РФ: что известно

Ранее издание The New York Times сообщало о том, что США могут отменить санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Отмечается, что РФ настаивала на этом шаге в ходе переговоров о поставках дизельного топлива в США. Один из американских чиновников подтвердил, что Трамп рассматривает такую возможность.

Между тем The Financial Times сообщает о том, что Вашингтон и Москва обсуждают возможность возвращения американских компаний на российский нефтяной рынок. В частности, после окончания войны страны планируют возобновить работу предприятия американских и российских нефтяных компаний у берегов Сахалина.

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