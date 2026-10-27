У учёных появилась новая гипотеза о том, что могло повлиять на эволюцию ранней Вселенной

Исследователи рассматривают возможность того, что объяснение кроется в свойствах нейтрино.

Правосторонние нейтрино могли сыграть важную роль в формировании Вселенной после Большого взрыва. Такое предположение высказали физики из Университета Саутгемптона в Великобритании и Индийского технологического института Канпура, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что одной из главных загадок современной физики остается вопрос, почему Вселенная состоит преимущественно из материи. Согласно существующим представлениям, Большой взрыв должен был породить примерно равное количество материи и антиматерии. Их взаимодействие должно было бы уничтожить всё, и Вселенная не была бы такой, какой мы её видим сегодня. Однако, по словам Ришава Рошана, физика-теоретика из Университета Саутгемптона, правосторонние нейтрино сыграли решающую роль в предотвращении этого.

Исследователи рассматривают возможность того, что объяснение кроется в свойствах нейтрино - элементарных частиц, которые обычно ни с чем не взаимодействуют. Стандартная модель физики элементарных частиц предполагает, что нейтрино должны быть безмассовыми. Однако они бывают трех различных типов - электронных, мюонных и тау-частиц, каждый из которых отличается лишь разницей в массе.

Видео дня

Все нейтрино, которые удалось обнаружить до сих пор, относятся к левостороннему типу. Зато правосторонние нейтрино остаются гипотетическими. В некоторых теоретических моделях они могут быть значительно массивнее обычных нейтрино и помочь объяснить, почему последние обладают массой.

Рошан предполагает, что самое тяжёлое нейтрино было в 100 триллионов раз тяжелее протона и двигалось почти со скоростью света после Большого взрыва. По мере расширения и охлаждения Вселенной оно замедлялось, а его энергия всё в большей степени определялась массой. В результате вклад тяжелых нейтрино в общий энергетический баланс мог возрасти настолько, что они на некоторое время стали доминировать над другими компонентами Вселенной.

Такой этап мог изменить историю космического расширения и отсрочить некоторые взаимодействия между элементарными частицами. По предположению исследователей, это повлияло на процессы, благодаря которым в ранней Вселенной возник избыток материи по сравнению с антиматерией.

В частности, распад тяжёлых нейтрино мог способствовать образованию избытка лептонов - семейства элементарных частиц, к которому относятся электроны. В дальнейшем эти процессы могли способствовать формированию дисбаланса между материей и антиматерией, который наблюдается сегодня. Исследователи предполагают, что в этом процессе могло быть задействовано более лёгкое правостороннее нейтрино, примерно в 100 миллиардов раз тяжелее протона.

Однако, поскольку создать нечто столь огромное в ускорителе частиц невозможно, исследователи планируют искать признаки его существования в гравитационных волнах.

Новости о космосе

Как сообщал УНИАН, к 2031 году может разразиться война в космосе, и если это произойдет, мир окажется отброшенным назад в XIX век, заявила содиректор Института авиации и космонавтики имени Фримана при Королевском колледже Лондона доктор Джулия Бальм.

Также она отметила, что вывод спутников из строя и парализация не только военных операций, но и критически важной национальной инфраструктуры могут стать серьезным стимулом для противников. Она предупредила, что космос может превратиться в "привлекательное средство принуждения".

Как предупредил Британский институт исследований внешней политики, если в космосе взорвется ядерное оружие, радиация нанесет непоправимый ущерб спутникам и сделает орбиту непригодной для использования. Эксперты считают, что РФ может рассматривать возможность массового уничтожения спутников на орбите.

Некоторые аналитики сообщали, что Россия уже могла отправить в космос ядерное устройство. Его могли доставить на борту космического аппарата "Космос" в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: