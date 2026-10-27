Мелания Трамп выступила с заявлением о перемирии в Олешках: подробности

Супруга президента США отметила, что это сделано с целью обеспечения безопасного проезда гуманитарных конвоев.

Режим тишины между Украиной и Россией в Херсонской области вступил в силу 27 октября и продлится до 1 ноября, его географическая зона была расширена за пределы города Олешки, сообщила в соцсети Х первая леди США Мелания Трамп.

Супруга президента США указала, что это сделано с целью обеспечения безопасного проезда гуманитарных конвоев.

Также в сообщении отмечается, что режим тишины начался во вторник, 27 октября, в 04:00 по московскому времени.

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Примечательно, что режим тишины вступил в силу на два дня раньше запланированного графика. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность гражданского населения и ускорить оказание крайне важной гуманитарной помощи жителям региона:

"Сроки были перенесены на два дня раньше, чем планировалось, с целью обеспечения безопасности гражданского населения и содействия доставке чрезвычайно важной гуманитарной помощи. Географическая зона действия перемирия была расширена за пределы Олешок в Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев".

По словам Мелании Трамп, введение режима тишины подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.

Режим тишины в Олешках: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что FT, ссылаясь на источники, утверждает, что жителей оккупированных Олешек, которые согласятся выехать во время локального прекращения огня между Украиной и РФ, сначала доставят в Крым или Россию. После этого они смогут вернуться в Украину. В издании напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что РФ сделает все возможное, чтобы разминировать территорию таким образом, чтобы жители города направились в Россию и остались там. По его словам, таким образом враг хочет создать иллюзию, будто тысячи людей хотят уехать в Россию.

Также мы писали, что пресс-секретарь 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Павел Дрогаль сообщил, что Россия соблюдает режим тишины в районе, где проходит гуманитарная миссия по эвакуации жителей оккупированного города Олешки. Дрогаль добавил, что морская пехота продолжает внимательно следить за развитием ситуации и контролировать изменения в оперативной обстановке. Он пообещал, что в случае каких-либо существенных изменений военные будут оперативно информировать общественность.

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