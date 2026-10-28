Зеленский ответил, предлагают ли США демилитаризованную зону на Донбассе

Этот вопрос поднимался еще во время обсуждения 28-пунктного плана Трампа по прекращению войны в Украине.

Россия связывает вопрос территорий с окончанием войны, гарантиями безопасности и возможными форматами этих гарантий. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Наши партнеры не могли глубоко вникать в вопрос территорий, потому что знают, что это для нас красная линия. Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет", – рассказал Зеленский.

В то же время президент добавил, что США предлагали создание демилитаризованной зоны на Донбассе в качестве одного из альтернативных предложений в своем 28-пунктном плане год назад. После этого, по словам президента, этот вопрос по-разному обсуждался в различных документах.

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"Что будет с ЗАЭС? Что будет с некоторыми территориями, которые американцы предлагали решать в формате "land swaps"? Затем был вопрос о Донбассе, было предложение создать буферную зону или демилитаризованную зону по обе стороны от линии соприкосновения. В качестве компромисса мы были готовы это обсуждать. Также Кинбурнская коса: они предлагали сделать одну часть демилитаризованной, которая могла бы находиться под контролем Украины. Все эти вопросы – это вопросы территорий. Их можно формулировать в разных форматах, и это происходило", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что этот вопрос вновь начали обсуждать во время подписания дизельного соглашения с РФ. Однако сейчас, по словам президента, стороны не продвигаются дальше в этом вопросе.

"Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что россияне постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне – это не тот вопрос, который якобы можно решить на уровне проектов, каких-то предварительных разговоров или чего-то подобного", – подчеркнул Зеленский.

Территориальные вопросы на переговорах: что известно

Ранее издание The Economist сообщало, что в новом мирном плане, предлагаемом Вашингтоном, речь идет о создании демилитаризованной зоны на Донбассе. Издание не сообщает, кто именно должен контролировать те или иные территории, на которые претендуют как Киев, так и Москва. В то же время, по данным журналистов, этот договор потребует от Украины официально отказаться от НАТО.

Между тем Зеленский ранее заявил, что вопрос территорий – это красная линия для Украины, которую можно обсуждать исключительно на встрече лидеров. Также президент отметил, что этот вопрос Вашингтон поднимает часто, в частности предлагается обмен территориями между Украиной и РФ.

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