Экснардепа-предателя, который сбежал в Россию, задержали на границе Швеции, - СМИ

Речь идет о Дмитрии Святаше, который решил приехать в Швецию на концерт одного из легендарных мировых музыкантов.

Бывшего народного депутата от "Партии регионов" Дмитрия Святаша задержали в Швеции, куда он приехал из России.

Об этом сообщает шведское издание Expressen. "Бывшего украинского политика, приговоренного в Украине к 12 годам лишения свободы, арестовала шведская полиция. 55-летний Дмитрий Святаш был одним из самых богатых людей Украины, но сбежал в Россию. Сейчас он находится под стражей шведского миграционного совета", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, он прибыл в Швецию из России, чтобы посетить концерт американского музыканта Стиви Уандера.

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Отмечается, что на паспортном контроле Святаша задержала пограничная полиция. Бывший политик имеет гражданство как России, так и Украины, но, по данным журналистов, он предъявил именно украинский паспорт на пограничном контроле.

Официальной причиной запрета на въезд, по словам адвоката Святаша, стало "решение Польши о запрете на повторный въезд в сентябре 2026 года, которое было внесено в общую базу данных стран Шенгенской зоны", но защитник считает, что "это политически мотивировано".

Дело Дмитрия Святаша

Как сообщал УНИАН, в 2024 году народный депутат IV–VIII созывов Верховной Рады был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и мошенничество на сумму 2,2 млрд грн.

По информации следствия, такие действия совершал бывший народный депутат, член фракции "Партии регионов", которого Россия рассматривала в качестве потенциального "гауляйтера" Харьковской области Дмитрий Святаш.

Отмечалось, что Святаш также оправдывал вооруженную агрессию РФ.

В ходе судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого, но при участии назначенного по договору защитника, прокурор доказал, что осужденный, который с 2019 года находится на территории России, в течение 2022 года размещал на своей странице в социальной сети Facebook посты с утверждениями об отсутствии вооруженной агрессии против Украины, законность оккупации её территории и призывы, адресованные жителям временно оккупированных территорий, осуществлять коллаборационную деятельность и сотрудничать с банками РФ.

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