«Интер» подтверждает, что его купил Фирташ за $2,5 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба канала.

В сообщении отмечается, что сегодня компания K.H. MEDIA LIMITED, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании GDF MEDIA LIMITED, исходя из оценочной стоимости 2,5 миллиарда долларов США. Покупателем Группы выступила компания GDF MEDIA LIMITED, которая принадлежит Дмитрию Фирташу.

«Таким образом, контроль над телеканалами Интер, НТН, К 1, Мега, Энтер-фильм, К2, Пиксель и MTV перейдет к GDF MEDIA LIMITED после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины», - говорится в сообщении.