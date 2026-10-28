Трамп заявил, что вскоре состоится встреча с Зеленским и Путиным

Трамп добавил, что в отношениях между Белым домом и Кремлем в контексте войны в Украине есть серьезный прогресс.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил журналистам сегодня утром. Трамп добавил, что в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине есть серьезный прогресс.

"У нас есть значительный прогресс в отношениях с Россией - в контексте России и Украины. Вскоре состоится встреча, и, по моему мнению, достигнут значительный прогресс", - заявил Трамп.

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На уточняющий вопрос журналистов о какой именно встрече идет речь, Трамп сказал:

"Встреча с Путиным и Зеленским. И, думаю, достигнут значительный прогресс", - добавил он.

Встреча Трампа, Зеленского и Путина

США пытаются организовать трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского правителя Владимира Путина для поиска путей прекращения войны.

Среди возможных площадок рассматривались Ближний Восток и саммит G20 в Майами. В то же время, по состоянию на 17 октября подтверждения со стороны Вашингтона и Москвы не было.

20 октября сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф во время визита в Москву должен был предложить Путину прямые переговоры с участием американского и украинского президентов.

Зеленский отмечал, что трехсторонняя встреча важна, поскольку некоторые решения могут принять только лидеры государств.

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