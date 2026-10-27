Туск назвал дату проведения переговоров между Украиной, РФ и США: в Киеве отреагировали

По словам Туска, у европейской стороны сложилось впечатление сдержанного оптимизма относительно шансов добиться прогресса на трехсторонней встрече.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между делегациями Украины, России и США предварительно запланированы на 4 ноября. По его словам, встреча, вероятнее всего, состоится в Абу-Даби, пишет The Guardian.

Также Туск прокомментировал телефонный разговор между президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере с российским диктатором Владимиром Путиным. Он отметил, что разговор состоялся после консультаций с ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной.

По словам Туска, у европейской стороны сложилось впечатление весьма сдержанного оптимизма относительно шансов добиться прогресса на трехсторонней встрече в Абу-Даби. Он подчеркнул, что очень осторожно относится к взаимодействию с Россией, а также призвал Стубба и Стёре проявлять бдительность в переговорах с Путиным.

Видео дня

"Мы не должны питать никаких иллюзий. Ясно, в какую игру играет российская сторона, но я буду поддерживать постоянный контакт со всеми, кто обладает доброй волей и верит в то, что достижение соглашения возможно – или, по крайней мере, в то, что до наступления зимы удастся добиться прекращения огня", - подчеркнул премьер Польши.

Реакция Украины на заявление Туска

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия в комментарии ТСН не подтвердил информацию о том, что трехсторонние переговоры пройдут именно 4 ноября. По его словам, стороны до сих пор определяются с датой проведения и ждут подтверждения от американской делегации, выступающей посредником в этих переговорах.

Разговор европейских лидеров с Путиным - что известно

Напомним, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным. Украина была проинформирована о подготовке этого телефонного разговора.

Известно, что Стубб и Стере инициировали разговор для обсуждения войны России против Украины и дипломатических усилий по прекращению войны и продвижению мира и стабильности в Европе.

Стубб и Стере участвовали в телефонном разговоре как лидеры своих стран и не выступали в качестве представителей Европы.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии с российским диктатором Владимиром Путиным были согласованы с Украиной. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, а также имеет реалистичные предложения и решения.

Как сообщало Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, во время разговора Путин заявил Стуббу и Стере, что он все еще хочет полностью захватить Донбасс. По словам источника, Стубб и Стёре в ответ на заявление Путина подчеркнули, что завершение войны должно предусматривать справедливый мир.

Вас также могут заинтересовать новости: