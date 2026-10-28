Гутерриш назначил россиянина на должность помощника генсека ООН: за что он будет отвечать

Речь идет о дипломате Глебе Десятникове.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил гражданина России Глеба Десятникова своим помощником по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций (ДМО). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В ведомстве рассказали, что россиянин имеет 35-летний опыт работы в сфере международных отношений, политических вопросов и проблем безопасности, который он якобы приобрел во время работы в правительственных структурах, в сфере многосторонней дипломатии и "в регионах, пострадавших от конфликтов".

Также известно, что с 2018 года Десятников был послом РФ в Иордании, а до этого восемь лет работал заместителем директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел РФ.

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В пресс-службе ООН добавили, что россиянин также занимал должность старшего советника по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки в Постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, а также был начальником отдела по вопросам Ирака и Иордании в МИД. Кроме того, он работал в российском посольстве в Иордании. Также Десятников с 1994 по 1997 год несколько раз направлялся в командировку в Специальную комиссию ООН по Ираку.

"Десятников имеет степень магистра международных отношений, полученную в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Помимо родного русского языка, Десятников свободно владеет английским и арабским языками", – отмечается в сообщении.

ООН и война в Украине – последние новости

Ранее в ООН признали удары РФ по энергетике Украины военным преступлением. В отчете говорится, что эти атаки "были совершены умышленно" и соответствовали "государственной политике России, направленной на лишение гражданского населения необходимых энергоресурсов и причинение страданий".

"Российские командиры, отдавшие приказы об этих атаках, знали, что объекты теплоснабжения, на которые они нацеливались, были незаменимы для гражданского населения, особенно зимой", – отмечается в докладе, представляемом Генеральной Ассамблее ООН.

Также в организации прогнозируют, что этой зимой ещё миллионы украинцев могут стать беженцами. В частности, после понижения температуры многие семьи столкнутся с трудностями в обеспечении надёжного отопления, электро- и водоснабжения.

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