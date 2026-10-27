Путин 90 минут читал лекцию по истории лидерам стран Северной Европы, - FT

Важно, что перспектива немедленного прекращения огня, главное требование Украины, практически не обсуждалась.

Президент РФ Владимир Путин посвятил большую часть телефонного разговора с лидерами стран Северной Европы Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре тому, чтобы прочитать им лекцию по средневековой славянской истории. Об этом пишет газета The Financial Times.

Он подчеркнул тем самым трудности, с которыми сталкивается Европа в попытках отстоять свои позиции на предстоящих мирных переговорах с Россией.

Первоначально запланированный на менее чем полчаса, разговор затянулся на 90 минут. Но вместо обсуждения важнейших вопросов о том, как закончить войну в Украине, Путин заставил скандинавских лидеров выслушать длинную речь о том, что Кремль назвал "первопричинами конфликта".

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Важно, что перспектива немедленного прекращения огня, главное требование Украины, практически не обсуждалась.

По словам одного из источников, лидеры скандинавских стран решили не прерывать исторические отступления Путина, чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой.

Переговоры практически не привели к прогрессу в вопросе прекращения огня в Украине, поскольку российский президент продолжил настаивать на прежних требованиях.

Отмечается, что в августе прошлого года он также долго и пространно рассуждал о средневековых славянских правителях во время провалившегося саммита с Дональдом Трампом.

Переговоры с Путиным

27 октября, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным.

Примечательно, что Стубб и Стере были инициаторами этого телефонного разговора с главой Кремля. Они решили обсудить с Путиным дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

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