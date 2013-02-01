У Януковича заявляют, что официального запроса России о 7 млрд долга нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

"Мы не имеем на сегодняшний день официального запроса... Если нет запроса - нет официальной позиции", - отметил А.Гончарук.

По его словам, комментарии, которые звучали в последнее время с украинской стороны, имеют право на жизнь.

При этом А.Гончарук прогнозирует сложные переговоры, если такой официальный запрос появится.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердила, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

31 января «Нафтогаз Украины» сообщил, что отправил «Газпрому» ответ на предъявленный счет.

«30 января компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - говорится в сообщении.