США предупредили страны Персидского залива о новой войне против Ирана, - WSJ

Существует риск серьезной эскалации, с помощью которой США намерены ослабить потенциал Тегерана и подтолкнуть его к переговорам.

Власти США предупредили страны Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной войне против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, эти сообщения, поступающие по дипломатическим и военным каналам, являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся начать новый раунд интенсивных боевых действий против Ирана.

По словам источников, существует риск серьёзной эскалации, с помощью которой США намерены ослабить потенциал Тегерана и подтолкнуть его к переговорам.

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По данным WSJ, американские военные уже перебрасывают в регион систему противовоздушной обороны Patriot и пополняют запасы боеприпасов. Издание указало, что в июле самолеты готовятся наносить удары. В следующем месяце к группировке из 20 военных кораблей на Ближнем Востоке присоединится дополнительная авианосная ударная группа и подразделение морской пехоты.

Среди целей, по которым будут наноситься удары, источники издания назвали иранскую инфраструктуру и ядерные объекты.

При этом издание отметило, что президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения, но склоняется к масштабной атаке после выборов.

Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул, что Израиль вместе с Трампом могут начать новую войну с Ираном.

"Израиль и наш друг президент Трамп получили уникальную возможность – раз и навсегда устранить иранскую угрозу. Мы смогли победить наших врагов, и мы сможем сделать это в будущем", – заявил он.

Война США против Ирана

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по военным объектам и ядерной инфраструктуре страны. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Впоследствии при посредничестве Пакистана были достигнуты договоренности о прекращении огня, однако напряженность сохранилась. Стороны продолжили обмениваться ударами, а ключевыми вопросами остались иранская ядерная программа, ситуация в Ормузском проливе и санкции против Тегерана.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что война может завершиться в ближайшее время – путем заключения соглашения или иным способом. В то же время он признал, что боевые действия привели к росту цен на нефть. Конкретной даты завершения войны американский президент не назвал.

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