В Киеве убит директор гостиничного комплекса «Феофания»

На месте происшествия работают следственно-оперативные службы.

В столичном главке милиции сообщили, что сегодня около 10.00 на линию “102” позвонил по телефону неизвестный мужчина и рассказал, что в Подольском районе по адресу: улица Тираспольская, 46, вблизи Детской школы искусств прохожие услышали звук, который напоминал хлопок. Сразу же после этого на землю упал мужчина, а возле него через несколько секунд появилось пятно крови.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины, 1967 года рождения, смерть которого наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

В милиции отметили, что проводятся безотлагательные мероприятия по установлению свидетелей и обстоятельств происшествия.

Следственным отделом Подольского райуправления милиции данное событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает ТСН, убили директора гостиничного комплекса "Феофания" Юрия Фанина.

Директора комплекса, принадлежащего Академии наук, убили выстрелом в голову на улице Котовского в Киеве. Милиция официально эту информацию пока не подтверждает.