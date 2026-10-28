Лидеры Норвегии и Финляндии почувствовали, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби, - Зеленский

Он отмечает, что вопросы гарантий безопасности Украины не могут обсуждаться без участия Европы.

Лидеры Финляндии и Норвегии считают, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Сразу после разговора Стубб и Стёре позвонили мне и сказали, что они завершили беседу. В принципе, передали, что, похоже, есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны стать следующие вопросы: первые шаги по деэскалации, главные приоритеты для украинской стороны – в частности, в сфере безопасности, и в целом прекращение этой войны", – отметил он.

По его словам, в ходе встречи технических групп есть надежда на результат или шаги к такому результату, а именно шаги по деэскалации в сфере энергетики, а также на море, обмен пленными и их возвращение домой, а также обсуждение того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров.

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"Это повестка дня с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами. Безусловно, важный вопрос – гарантии безопасности для Украины. У нас есть такой запрос к американцам и европейцам. И Россия поднимает тот же вопрос, что им также нужны гарантии безопасности", – сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что в ночь на вторник у него состоялся разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии перед их контактом с российской стороной. По его словам, во время разговора с Путиным мы озвучили нашу позицию и выслушали его точку зрения.

При этом президент добавил, что это была инициатива лидеров Финляндии и Норвегии открыть канал коммуникации с российской стороной, как стран-соседей России. По его словам, встреча на Аляске в свое время сняла дипломатическую изоляцию с России.

"Это факт: "русские" были дипломатически изолированы значительной частью мира, и Аляска сняла эту изоляцию. После Аляски уже были контакты с европейцами. Просто не так открыто, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии", – отметил Зеленский.

Он добавил, что помимо Европы, поддерживали контакты и Турция, и страны Ближнего Востока. При этом он сказал, что это не тайные переговоры, а Финляндия и Норвегия демонстрируют, что хотят открыть еще какой-то канал связи, чтобы Европа могла получать информацию не только через США и чтобы Россия могла слышать определенные вещи напрямую.

Об участии Европы в переговорах

Украина рассчитывает, что в рамках продолжения формата трехсторонней встречи всегда найдется возможность для переговоров с участием Европы, поскольку без нее вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться.

"Существует несколько форматов гарантий безопасности, которые мы обсуждаем: в одном из них участвует Европа, а в другом – нет. Первый формат – это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Речь идет о системе гарантий по типу статьи 5. Второй формат – это "Коалиция желающих" с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может обсуждаться без Европы. Третий вариант – это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы – без той Европы, которая является частью Альянса. Это первая история", – сказал Зеленский.

По его словам, вторая история – это послевоенное восстановление Украины, экономические потребности и вызовы, которые также не могут обсуждаться без Европы, поскольку именно она финансирует поставки оружия для Украины и наш бюджет. "И точно так же мы рассчитываем и на бюджет, и на ЕС, и на лидеров, на их бизнес, который будет приезжать в Украину и помогать восстановлению страны. Такого, условно говоря, "Плана Маршалла" без Европы мы не видим", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, о концептуальных вопросах Украина может говорить с "русскими" при посредничестве Америки, но при переходе к формату гарантий безопасности, где нам нужна Европа, она должна присутствовать при обсуждении гарантий.

"И именно Украина на протяжении всех этих лет войны настаивает на том, что Европа должна участвовать во всех существенных обсуждениях, и нам удалось сделать эту точку зрения понятной и обязательной для других участников", – подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что в течение выходных он общался с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Марком Рубио, которые сообщили ему, что США планируют провести трехсторонние переговоры.

При этом Джонсон отметил, что главе Кремля доверять не следует. Он добавил, что администрация США делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту.

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