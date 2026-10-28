Трамп посетовал, что при Байдене США не нажились на помощи Украине

Он похвастался, что при его президентстве США берут плату с европейцев за поставки оружия Украине.

США якобы ничего не получили за военную помощь Украине на $350 млрд, которая была выделена администрацией бывшего президента Джо Байдена.

С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, передает The National Desk. Отмечается, что на предвыборном митинге глава Белого дома сказал, что его администрация восстановила армию США, тогда как бывший глава государства Джо Байден "раздал их часть".

"Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить", - сказал Трамп.

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В то же время Трамп отметил, что при его президентстве США берут плату с европейцев за поставки оружия. Речь идет о программе PURL, через которую европейские страны покупают у США оружие для Украины:

"Они передают вооружение Украине или кому-то еще, но они нам платят. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал $350 млрд, и мы так ничего и не получили взамен, кроме того, что они считают нас глупцами".

Также американский президент по случаю выразил благодарностьсвоему спецпредставителю Стиву Уиткоффу за мирные усилия по Украине. Трамп заявил, что тот якобы "добивается огромных успехов".

Переговоры об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится к завершению войны России против Украины путем переговоров. 13 октября он заверял, что США не прекратили делиться разведывательными данными с Киевом и продолжают помогать Украине достичь договоренностей о завершении войны. В то же время Трамп обвинил украинские власти в затягивании мирного урегулирования и настаивал на необходимости заключения соглашения с Россией.

24 октября Трамп также допустил возможность введения 200-процентных пошлин против России и Украины, если стороны не договорятся о мире.

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