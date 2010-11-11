В НБУ говорят, что могут гнуть гривню «как в одну, так и в другую сторону»

Национальный банк Украины имеет достаточно ресурсов для обеспечения гибкости курса гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО сегодня во время круглого стола.

«Есть достаточно ресурсов для обеспечения гибкости гривни как в одну, так и в другую сторону. Но гибкость совсем не означает, что сегодня 7, а завтра - 10 (грн./долл. - УНИАН)», - сказал И.ШУМИЛО.

Также он отметил, что тот факт, что на сегодня держателями облигаций внутреннего государственного займа являются нерезиденты не будет дестабилизирующим фактом для курса гривни. Представитель Нацбанка уверен, что в случае стабильной макроэкономической ситуации в стране, они не будут выходить из этих бумаг.

Напомним, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 7,9495/7,9550, к 12:00 сузился спрэд 7,9505/7,9540. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9490/7,9525 грн./долл.

Официальный курс НБУ на 11 ноября: 100 USD – 791.0000 грн. (на 10 ноября – 791.0700).