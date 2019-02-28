Украина в 2020 году может провести перепись населения

Госстат проведет пробную перепись населения в декабре 2019 года.

Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения Украины в декабре 2019 года.

Как говорится в презентации к публичному отчету главы Госстата Игоря Вернера, имеющейся в распоряжении УНИАН, пробная перепись станет подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году и будет проведена в одной или нескольких административно-территориальных единицах страны.

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Также в Госстате сообщили о рассмотрении вопроса об участии во Всеукраинской переписи населения в 2020 году граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2018 году количество населения в Украине сократилось более чем на 200 тыс. человек, и число умерших практически вдвое превышает число рожденных.